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Вчера, 16:22

В Екатеринбурге утвердили схему сети водоснабжения для проведения Всемирных студенческих игр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где разместят сети водоснабжения в рамках подготовки к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, протяженность новой сети составит 1,2 км. Объект разместится в Октябрьском районе города. Общая площадь проектируемой территории составит 4,9 га.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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