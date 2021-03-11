В Екатеринбурге утвердили схему сети водоснабжения для проведения Всемирных студенческих игр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где разместят сети водоснабжения в рамках подготовки к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, протяженность новой сети составит 1,2 км. Объект разместится в Октябрьском районе города. Общая площадь проектируемой территории составит 4,9 га.



Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.