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Объем российского рынка игровой индустрии в 2020 году увеличился на 35%

УрБК, Москва, 29.03.2021. Объем российского рынка игровой индустрии в 2020 году увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом и достиг 163,4 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group).

Сегмент мобильных игр в прошлом году вырос на 39% (до 67,1 млрд руб.), компьютерных — на 34% (до 81,9 млрд руб.), консольных — на 20% (до 14,4 млрд руб.).

По оценкам аналитического агентства Newzoo, объем российского рынка игровой индустрии в 2020 году составил 189,3 млрд долл. США (в 2019 году — 148,8 млрд долл. США).

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