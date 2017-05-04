Предприятие «ТУРА-ЛЕС» обвиняют в повреждении более 19 кубометров лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что работники ООО «ТУРА-ЛЕС» повредили не менее 19,1 куб. м лесных насаждений различных пород.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водители ООО «ТУРА-ЛЕС», перевозившие на склад древесину из лесосек, арендованных на территории ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», незаконно использовали в этих целях водоохранную зону реки Малый Режик и брод через нее.



«В нарушение требований лесного законодательства, обязывающих при заготовке древесины не повреждать лесные насаждения за пределами отведенной лесосеки и при движении по лесным дорогам, работники ООО «ТУРА-ЛЕС» при прочистке бульдозером такой дороги от снега в январе-марте 2021 года повредили до степени прекращения роста лесные насаждения различных пород общим объемом не менее 19,1 куб. м, причинив ущерб лесному фонду», — сообщают в пресс-службе ведомства.



По материалам проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере».



Директору ООО «ТУРА-ЛЕС» внесено представление с требованием устранения нарушений закона, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.