УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

Предприятие «ТУРА-ЛЕС» обвиняют в повреждении более 19 кубометров лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что работники ООО «ТУРА-ЛЕС» повредили не менее 19,1 куб. м лесных насаждений различных пород.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, водители ООО «ТУРА-ЛЕС», перевозившие на склад древесину из лесосек, арендованных на территории ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», незаконно использовали в этих целях водоохранную зону реки Малый Режик и брод через нее.

«В нарушение требований лесного законодательства, обязывающих при заготовке древесины не повреждать лесные насаждения за пределами отведенной лесосеки и при движении по лесным дорогам, работники ООО «ТУРА-ЛЕС» при прочистке бульдозером такой дороги от снега в январе-марте 2021 года повредили до степени прекращения роста лесные насаждения различных пород общим объемом не менее 19,1 куб. м, причинив ущерб лесному фонду», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По материалам проверки Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере».

Директору ООО «ТУРА-ЛЕС» внесено представление с требованием устранения нарушений закона, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.05.2017 В Березовском возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в Березовском. Об ...

11.07.2016 Возбуждены уголовные дела по факту незаконной вырубки леса в Невьянском лесничестве

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2016. Возбуждены уголовные дела по факту незаконной вырубки леса в Невьянском лесничестве, ...

28.11.2014 Предприниматель Нижней Салды обвинен в незаконной вырубке деревьев

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Утвержден обвинительный приговор в отношении 34-летнего предпринимателя из Нижней Салды ...

29.04.2014 Свердловчанина будут судить за незаконную вырубку деревьев на сумму более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело ...

26.11.2013 Житель Свердловской области предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев на территории ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество»

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2013. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (669)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18