Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 29.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 7 коп., до 75,83 руб., курс евро — на 9 коп., до 89,35 руб.