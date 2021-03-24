Южный Урал занял 25-е место из 30 в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 29.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 821 тыс. 888 руб., что на 15,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (711 тыс. 139 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 25-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Ниже него в списке по среднему размеру выданных в феврале 2021 года автокредитов расположились Кемеровская область (819 тыс. 243 руб.), Республика Башкортостан (814 тыс. 469 руб.), Пермский край (799 тыс. 689 руб.), Оренбургская область (786 тыс. 343 руб.) и Удмуртская Республика (756 тыс. 038 руб.).
В целом по стране в феврале 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 980,9 тыс. руб., что на 20,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года (815,5 тыс. руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого снижения в январе текущего года средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 млн руб. При этом в 5 из 30 крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил 1 млн руб.
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