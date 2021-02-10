УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:41

В Екатеринбурге число зарегистрированных с начала года ДТП выросло на 118%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге с начала этого года зарегистрировано 157 ДТП, где выявлены недостатки зимнего содержания проезжей части. В этих авариях 5 человек погибли, 207 травмированы, в том числе 23 ребенка.

Как сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД УМВД России, рост количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 118%.

Помимо этого, с начала марта недостатки зимнего содержания выявлены в 29 ДТП, в результате которых 37 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что на прошлой неделе ГИБДД региона призывала водителей проявлять особую осторожность на проезжей части в условиях межсезонья.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.02.2021 Госавтоинспекция с начала года выдала 3,5 тыс. предписаний из-за неубранного снега на дорогах Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. С начала года сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области выдали около 3,5 тыс. ...

29.01.2021 В Екатеринбурге доля ДТП на дорогах с плохо убранным снегом составила 95%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 1 января 2021 года выдала 240 предписаний ...

21.01.2021 В Свердловской области с начала 2021 года около 100 человек пострадали в ДТП из-за некачественной уборки снега

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. Управление ГИБДД по Свердловской области с начала текущего года зарегистрировало 75 ...

20.03.2018 В Свердловской области ГИБДД выписала 200 предписаний из-за зимнего содержания автодорог

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2018. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 144 ДТП, в результате которых ...

23.01.2018 В Свердловской области из-за недостатков зимнего содержания дорог произошло более 100 ДТП

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2018. С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 108 ДТП, которым ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (669)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18