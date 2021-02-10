В Екатеринбурге число зарегистрированных с начала года ДТП выросло на 118%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге с начала этого года зарегистрировано 157 ДТП, где выявлены недостатки зимнего содержания проезжей части. В этих авариях 5 человек погибли, 207 травмированы, в том числе 23 ребенка.
Как сообщает отделение пропаганды городского ОГИБДД УМВД России, рост количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 118%.
Помимо этого, с начала марта недостатки зимнего содержания выявлены в 29 ДТП, в результате которых 37 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
Отметим, что на прошлой неделе ГИБДД региона призывала водителей проявлять особую осторожность на проезжей части в условиях межсезонья.
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