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В Свердловской области зарегистрировали более 45 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. На 18 марта жители Свердловской области подали 45 тыс. 456 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 30 тыс. 832 уже одобрены, по 11 тыс. 577 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.

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