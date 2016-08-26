Средняя стоимость квартир в свердловских новостройках за год выросла на 12,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По итогам IV квартала 2020 года средняя цена квартир на первичном рынке жилья Свердловской области составила 77 тыс. 958 руб. за кв. м., на вторичном — 67 тыс. 674 руб. за кв. м., сообщает Свердловскстат. Отметим, что в IV квартале 2019 года стоимость жилья в новостройках Среднего Урала составляла 65 тыс. 488 руб. за кв. м., на «вторичке» — 65 тыс. 216 руб. за кв. м.

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