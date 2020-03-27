Жители Среднего Урала стали на 20% реже снимать деньги с карт

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. За прошлый год свердловчане совершили 440 млн онлайн-покупок на сумму 1,2 трлн руб., что является историческим максимумом. Через интернет была совершена каждая четвертая операция. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
По словам начальника управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светланы Азановой, на развитие дистанционных платежей повлияли ограничительные меры, связанные с пандемией. Она отметила, что во время запретов на перемещения людей и работу торговых точек многие предприятия перевели свою деятельность в онлайн.
По мнению С. Азановой, развитию электронной коммерции также способствовали меры поддержки регулятора, в частности ограничение размера эквайринговой комиссии для онлайн-покупок.
«В целом за год количество и объем операций с банковскими картами увеличились на 14%. При этом снимать деньги с карт население области стало на 20% реже. В 95 случаях из 100 карты использовались для платежей и дистанционных операций, и только в пяти случаях — для снятия наличных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что распространение технологий бесконтактной оплаты вызвало двукратный рост числа платежей с помощью смартфонов. Так, за год объем таких операций вырос в 3,5 раза — до 7,5 млрд руб. Этому способствовало и развитие платежной инфраструктуры — за год количество электронных терминалов оплаты в торговой сети в регионе выросло на 20%.
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