В России появится единая база сведений о мигрантах

УрБК, Москва, 29.03.2021. В России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их цифровые профили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.
По словам собеседника агентства, цифровой профиль позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде.
Помимо этого, иностранцы с помощью цифрового профиля смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами, в том числе получать рассылку о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы РФ.
Отмечается, что работой по созданию единой информационной структуры занимаются Минцифры и МВД.
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