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Вчера, 11:40

Аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание полетов

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») перешел на весенне-летнее расписание полетов. В летнюю навигацию из Екатеринбурга запланированы рейсы по 77 направлениям. Их будут совершать 28 авиакомпаний.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, основной упор авиаперевозчики делают на внутрироссийские направления: до конца октября из Кольцово можно будет улететь в 54 российских города.

Традиционно ведущую роль в летнем расписании играют российские черноморские курорты. В пиковые летние месяцы ожидается до 15 вылетов в сутки на курорты юга России: Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик. Рейсы будут выполнять восемь авиакомпаний. До шести вылетов в неделю в Минеральные Воды планируют осуществлять «Уральские авиалинии».

«Самым популярным зарубежным направлением летом 2021 года останется Анталья, куда запланировали рейсы девять авиакомпаний. Авиаперевозчики планируют использовать на маршруте как узкофюзеляжные, так и широкофюзеляжные самолеты Boeing. Не менее востребован у уральцев Стамбул — весной к проливу Босфор планируют летать сразу три авиакомпании, включая турецкую Turkish Airlines. В весенне-летнюю навигацию продолжится выполнение чартерных рейсов на Занзибар» — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также из Екатеринбурга по традиции можно будет отправиться в страны СНГ: Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев рассказал, что после возобновления авиасообщения в Екатеринбург должны вернуться пять-шесть иностранных авиаперевозчиков.

«В разное время из аэропорта Кольцово совершали полеты 18 зарубежных авиакомпаний. К началу пандемии у нас присутствовало только три иностранных перевозчика. Сейчас мы знаем, что наши партнеры из аэропорта Кольцово ведут переговоры с двумя десятками зарубежных партнеров. Я абсолютно убежден, что после снятия ограничений пять или шесть компаний вернутся», — заявил М. Мальцев.

Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила 27 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 августа Россия открыла международные рейсы в Турцию и ряд других стран. При этом уральские туристы почти год не могли совершать прямые перелеты за границу. Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили только в феврале 2021 года.

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