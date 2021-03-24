Администрация Екатеринбурга определила территории для реновации

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Администрация Екатеринбурга составила перечень территорий для проведения реновации. Как следует из документа, опубликованного в «Екатеринбургском вестнике», это будут кварталы преимущественно в Орджоникидзевском районе города.
В программу комплексного развития территорий (КРТ) планируется включить кварталы в границах улиц Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской; улиц Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской; переулка Суворовский — переулка Черниговский — улицы Донбасская.
Также планируется провести реновацию в квартале Первомайская — Комсомольская — Технологическая — Студенческая.
Добавим, что 16 марта региональное Заксобрание приняло законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Впоследствии этот документ утвердил губернатор Евгений Куйвашев. В настоящее время исполнительная и законодательная власти Среднего Урала прорабатывают необходимые подзаконные акты. Все документы планируется принять к III кварталу 2021 года.
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