Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



Горожанка обратилась в правоохранительные органы только 22 марта. В полиции женщина рассказала, что 8 марта ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей одного из силовых ведомств. Мошенница убедила пострадавшую из «соображений безопасности» перевести все деньги на «резервные счета».



«При этом женщина не позвонила в банк, клиентом которого она является, и не убедилась, что ей звонила мошенница. В результате она сняла со счета все свои сбережения в сумме более 500 тыс. руб., проехала до банкомата и разными платежами перевела деньги на счета, которые ей продиктовали неизвестные», — рассказали в отделении по связям со СМИ городской полиции.



Также неизвестные убедили жительницу Екатеринбурга, что мошенники могут оформить на ее имя кредит и, чтобы предотвратить подобные операции, ей необходимо оформить в банке заем. Следуя инструкциям, женщина оформила кредит под залог недвижимости на сумму 560 тыс. руб., которые также перевела на счета злоумышленников.



В итоге общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 1 миллион 125 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», уточняют в УМВД по Екатеринбургу.