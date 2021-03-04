Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
Горожанка обратилась в правоохранительные органы только 22 марта. В полиции женщина рассказала, что 8 марта ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей одного из силовых ведомств. Мошенница убедила пострадавшую из «соображений безопасности» перевести все деньги на «резервные счета».
«При этом женщина не позвонила в банк, клиентом которого она является, и не убедилась, что ей звонила мошенница. В результате она сняла со счета все свои сбережения в сумме более 500 тыс. руб., проехала до банкомата и разными платежами перевела деньги на счета, которые ей продиктовали неизвестные», — рассказали в отделении по связям со СМИ городской полиции.
Также неизвестные убедили жительницу Екатеринбурга, что мошенники могут оформить на ее имя кредит и, чтобы предотвратить подобные операции, ей необходимо оформить в банке заем. Следуя инструкциям, женщина оформила кредит под залог недвижимости на сумму 560 тыс. руб., которые также перевела на счета злоумышленников.
В итоге общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила 1 миллион 125 тыс. руб., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», уточняют в УМВД по Екатеринбургу.
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Жительница Екатеринбурга перевела 3,5 млн руб. на счета предполагаемых мошенников, ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...