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Свердловская область заняла 7 место в рейтинге регионов по итогам конкурса «Туристический сувенир»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге регионов России по итогам проведения в 2020 году всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Как сообщается на официальной странице конкурса, для участия в мероприятии было заявлено 3 тыс. 686 туристических сувениров из 65 регионов.

Региональные этапы конкурса прошли в Смоленске, Екатеринбурге, Кемерово, Улан-Удэ, Уфе. В финале, который состоялся в Уфе, было представлено 420 туристических сувениров из 34 регионов России.

По итогам конкурса Свердловская область заняла 7-е место, уступив республикам Башкортостан (1 место), Удмуртия (2 место), Бурятия (3 место) Кемеровской области (4 место) Алтайскому краю (5 место), Республике Татарстан (6 место).

Отметим, что Средний Урал опередил в рейтинге Московскую область, Санкт-Петербург и Москву.

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