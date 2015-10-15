Налоговая служба обяжет всех продавцов на рынках иметь кассовые аппараты

УрБК, Москва, 29.03.2021. Контроль над деятельностью торговцев на рынках в части применения ими кассовых аппаратов должен быть ужесточен. Об этом заявили представители Федеральной налоговой службы (ФНС). Совместно с министерством финансов они планируют ужесточить правила применения учетной и фискальной техники для борьбы с нелегальным оборотом наличности.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в ФНС, глава ведомства Даниил Егоров озвучил предлагаемые меры на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Согласно его предложению, необходимы концептуально переработанные законопроекты, которые ранее готовились в рамках выполнения президентского поручения и были внесены в правительство.
В частности, предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться контрольно-кассовая техника (ККТ), обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды, управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ, запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена (контроль и ответственность за это — на управляющей компании), «упрощенный» порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Фактически принятие этих мер будет означать, что все продавцы на рынках должны будут обзавестись контрольно-кассовой техникой. Исключение пока планируется сделать только для граждан, которые продают продукцию, выращенную или произведенную ими лично.
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