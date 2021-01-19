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Вчера, 09:21

Более 46 тыс. жителей Свердловской области имеют несколько мест работы

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По итогам IV квартала 2020 года средняя численность занятого населения в Свердловской области составила 1 млн 993,8 тыс. человек, сообщает Свердловскстат.

Из них 1 млн 947,2 тыс. граждан имеют одну работу, 46,6 тыс. человек — две и более. При этом 56,4 тыс. свердловчан ищут дополнительную работу.

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