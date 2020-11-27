Объем валютных вкладов россиян в феврале сократился на 629 млн долл. США

УрБК, Москва, 26.03.2021. По итогам февраля объем валютных вкладов населения РФ сократился на 628,7 млн долл. США, сообщает «Прайм». Отметим, что в январе 2021 года граждане РФ сняли с валютных вкладов 833,5 млн долл. США. Аналитики отмечают, что в январе текущего года объем средств россиян на валютных счетах вырос на 606,5 млн долл. США, в феврале — на 478,9 млн долл. США.

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