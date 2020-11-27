УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Объем валютных вкладов россиян в феврале сократился на 629 млн долл. США

УрБК, Москва, 26.03.2021. По итогам февраля объем валютных вкладов населения РФ сократился на 628,7 млн долл. США, сообщает «Прайм».

Отметим, что в январе 2021 года граждане РФ сняли с валютных вкладов 833,5 млн долл. США.

Аналитики отмечают, что в январе текущего года объем средств россиян на валютных счетах вырос на 606,5 млн долл. США, в феврале — на 478,9 млн долл. США.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.11.2020 В России отток валютных вкладов в октябре составил почти 1,2 млрд долл. США

УрБК, Москва, 27.11.2020. Жители России в октябре сняли со своих валютных счетов 1,16 млрд долл. США, в сентябре этот ...

28.08.2020 Россияне в июле сняли с валютных вкладов более 500 млн долл. США

УрБК, Москва, 28.08.2020. Россияне в июле сняли с валютных вкладов 508,6 млн долл. США против 332,1 млн в июне. Об этом ...

22.07.2020 Объем валютных вкладов россиян в июне вырос почти на 600 млн долл. США

По итогам июня объем валютных вкладов населения РФ вырос на 593 млн долл. США, говорится в материалах Банка России. По ...

22.07.2020 Объем валютных вкладов россиян в июне вырос почти на 600 млн долл. США

УрБК, Москва, 22.07.2020. По итогам июня объем валютных вкладов населения РФ вырос на 593 млн долл. США, говорится в ...

19.11.2014 ЦБ: за октябрь 2014 года объем валютных вкладов россиян вырос на 12,7%

УрБК, Москва, 19.11.2014. В октябре 2014 года объем вкладов физических лиц увеличился на 387,9 млрд руб. и составил 17 ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (638)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18