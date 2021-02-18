«Авито Авто» проведет онлайн-конференцию о дилерском бизнесе в регионах Урала и Сибири

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%, следует из ...

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года ...

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области в III ...

Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области выросли почти на 30%

По итогам 2019 года в Челябинске на кроссоверы пришлось 17,2% от продаж на вторичном авторынке

УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В Челябинске по итогам 2019 года на кроссоверы (SUV) пришлось 17,2% доли от всех продаж ...