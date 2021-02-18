«Авито Авто» проведет онлайн-конференцию о дилерском бизнесе в регионах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. «Авито Авто» 30 марта проведет первую онлайн-конференцию для дилеров легковых автомобилей в регионах Урала и Сибири.
Как сообщают организаторы мероприятия, в программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах авторынка, в числе участников — представители крупнейших региональных дилерских центров.
«Конференция пройдет 30 марта в 11.00 по Екатеринбургу (09.00 по московскому времени), участие бесплатное, необходима регистрация на сайте», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук поделятся эксклюзивными данными по авторынку Урала и Сибири, представив обзор ключевых трендов индустрии.
Помимо этого, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Александра Толокнева расскажет о главных принципах управления репутацией дилерского центра и о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды в качестве инструмента для развития бизнеса.
Руководитель направления онлайн-обучения автомобильной консалтинговой компании «Автобосс» Наталья Стебакова и менеджер по маркетингу и рекламе «РРТ-Автомаркет» Галина Баринова расскажут о том, как увеличить объем прибыли дилера через обучение сотрудников.
Отмечается, что участниками конференции также станут представители крупнейших региональных дилерских центров.
Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
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