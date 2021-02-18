УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:23

«Авито Авто» проведет онлайн-конференцию о дилерском бизнесе в регионах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. «Авито Авто» 30 марта проведет первую онлайн-конференцию для дилеров легковых автомобилей в регионах Урала и Сибири.

Как сообщают организаторы мероприятия, в программе — выступления экспертов отрасли и дискуссии о трендах авторынка, в числе участников — представители крупнейших региональных дилерских центров.

«Конференция пройдет 30 марта в 11.00 по Екатеринбургу (09.00 по московскому времени), участие бесплатное, необходима регистрация на сайте», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков и аналитик «Авито Авто» Алексей Ткачук поделятся эксклюзивными данными по авторынку Урала и Сибири, представив обзор ключевых трендов индустрии.

Помимо этого, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Александра Толокнева расскажет о главных принципах управления репутацией дилерского центра и о том, как автодилеры могут использовать онлайн-классифайды в качестве инструмента для развития бизнеса.

Руководитель направления онлайн-обучения автомобильной консалтинговой компании «Автобосс» Наталья Стебакова и менеджер по маркетингу и рекламе «РРТ-Автомаркет» Галина Баринова расскажут о том, как увеличить объем прибыли дилера через обучение сотрудников.

Отмечается, что участниками конференции также станут представители крупнейших региональных дилерских центров.

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.02.2021 Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%, следует из ...

18.02.2021 Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года снизилось на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Число предложений по продаже подержанных автомобилей в Екатеринбурге с конца 2020 года ...

23.11.2020 Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области выросли почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Продажи подержанных автомобилей не старше трех лет в Свердловской области в III ...

25.02.2020 По итогам 2019 года в Челябинске на кроссоверы пришлось 17,2% от продаж на вторичном авторынке

УрБК, Челябинск, 25.02.2020. В Челябинске по итогам 2019 года на кроссоверы (SUV) пришлось 17,2% доли от всех продаж ...

22.07.2019 В России в первом полугодии сократилось число автодилеров

УрБК, Москва, 22.07.2019. На середину июля 2019 года в России насчитывается 3 тыс. 376 официальных дилерских центров по ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (638)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18