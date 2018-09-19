УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:06

Росимущество изымает в госсобственность земельный участок в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Росимущество изымает из пользования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» земельный участок площадью 1 тыс. 623 кв. м., расположенный на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге.

Уведомление об изъятии земельного участка размещено на сайте регионального ТУ Росимущества.

Согласно публичной кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном напротив Екатеринбургского еврейского общинного центра Синагога. Решение об изъятии принял Арбитражный суд Свердловской области.

Как указывается в решении суда, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», получив в постоянное (бессрочное) пользование спорный участок, не использовало его по назначению, а предоставило во владение и пользование ООО «Торговый дом «Спектр».

Земельный участок использовался для размещения там временного сооружения охраны, складирования стройматериалов и проезда к объекту строительства, что было установлено неоднократными проверками Росимущества.

В прокуратуре Свердловской области посчитали, что данное соглашение не соответствует закону, нарушает публичные интересы, права неопределенного круга лиц, в связи чем обратились с иском в суд с требованием о признании недействительным соглашения.

Оценив все представленные доказательства, Арбитражный суд Свердловской области требования прокуратуры удовлетворил.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.09.2018 В Екатеринбурге предпринимателя обязали освободить участок площадью 13,5 тыс. га в Шарташском лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В Екатеринбурге земельный участок, расположенный в Шарташском лесном парке и незаконно ...

01.08.2017 МУГИСО предоставило Екатеринбургу пять земельных участков под хоккейные корты и спортплощадки

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...

24.02.2015 В Екатеринбурге выставлены на торги несколько городских участков

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2015. Фонд имущества Свердловской области объявил об организации торгов нескольких земельных ...

17.09.2013 Прокуратура вернула земельный участок в лесопарке Екатеринбурга в государственную собственность

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2013. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ...

23.11.2009 Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска прокуратуры Свердловской области об изъятии у ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» земельного участка в Екатеринбурге в декабре 2009 года

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2009. Арбитражный суд Свердловской области продолжит рассмотрение иска прокуратуры ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (638)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18