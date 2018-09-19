Росимущество изымает в госсобственность земельный участок в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Росимущество изымает из пользования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» земельный участок площадью 1 тыс. 623 кв. м., расположенный на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге.
Уведомление об изъятии земельного участка размещено на сайте регионального ТУ Росимущества.
Согласно публичной кадастровой карте, речь идет об участке, расположенном напротив Екатеринбургского еврейского общинного центра Синагога. Решение об изъятии принял Арбитражный суд Свердловской области.
Как указывается в решении суда, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», получив в постоянное (бессрочное) пользование спорный участок, не использовало его по назначению, а предоставило во владение и пользование ООО «Торговый дом «Спектр».
Земельный участок использовался для размещения там временного сооружения охраны, складирования стройматериалов и проезда к объекту строительства, что было установлено неоднократными проверками Росимущества.
В прокуратуре Свердловской области посчитали, что данное соглашение не соответствует закону, нарушает публичные интересы, права неопределенного круга лиц, в связи чем обратились с иском в суд с требованием о признании недействительным соглашения.
Оценив все представленные доказательства, Арбитражный суд Свердловской области требования прокуратуры удовлетворил.
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