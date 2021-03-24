Полпред президента в УрФО Владимир Якушев заявил о необходимости ускорить принятие нормативных актов по реновации

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев призвал губернаторов ускорить процесс принятия региональных нормативных актов по закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полпреда.



«Критерии таких домов определены градостроительным кодексом, а вот выбор конкретных критериев, принятие решения о том, одному из них или их совокупности должны соответствовать многоквартирные дома, определение параметров таких критериев — за регионом. Например, если, согласно градостроительному законодательству, критерием может быть физический износ основных конструктивных элементов, то значение такого износа должен определить регион», — отметил В. Якушев на заседании совета при полномочном представителе президента России в УрФО, добавив, что необходимо ускорить процесс принятия региональных нормативных актов.



Помимо этого, В. Якушев отметил, что регионы должны соблюсти жилищные права граждан при осуществлении проектов КРТ жилой застройки.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ) 24 марта, а 16 марта законопроект о КРТ утвердило региональное Заксобрание.



Федеральный закон о КРТ определяет только концептуальные рамки проектов по реновации. Все практические аспекты — определение границ такой территории, утверждение адресных программ, на основании которых планируется снос, реконструкция объектов капитального строительства, установление критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, — отданы на откуп региональным властям. Принятый закон о КРТ во многом носит рамочный характер. Все детали будут прописаны в отдельных правовых актах, которые планируют подготовить к III кварталу 2021 года. Первые площадки КРТ обещают назвать к 1 апреля. Уже известно, что реновация Екатеринбурга начнется с микрорайонов Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет.