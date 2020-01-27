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Коммунальные службы Екатеринбурга переоборудуют автопарк для весенней уборки улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Дорожно-эксплуатационным управлениям (ДЭУ) Екатеринбурга поручено до 13 апреля подготовить навесное оборудование для весенне-летней эксплуатации коммунальной спецтехники и переоборудовать 80% автопарка имеющихся комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совещание, посвященное содержанию городских территорий, под руководством и. о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина состоялось сегодня, 26 марта.

На встрече в администрации заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии А. Бубнов сообщил, что с наступлением плюсовых температур ДЭУ, подрядные и управляющие организации в первую очередь вывозят снежные массы с территорий, подверженных подтоплению.

«Также коммунальщикам предстоит провести очистку от снега и льда решеток водоприемных колодцев, водопропускных труб и водоотводных канав. В ближайшие дни службы благоустройства подготовят графики весенней уборки, организуют бригады по ручной очистке улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства», — рассказал А. Бубнов.

И. Сутягин распорядился продолжить тщательную очистку тротуаров и пешеходных дорожек от наледи в целях недопущения травматизма горожан.

На участки улично-дорожной сети, где нет снега, службы благоустройства уже выводят поливальные машины и вакуумную технику. Однако на части спецтехники не будут менять снегоуборочное оборудование на случай капризов погоды, уточняют в администрации Екатеринбурга.

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