Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 26.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 41,65 коп., до 75,75 руб., курс евро — на 71,92 коп., до 89,25 руб.