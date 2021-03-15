Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 72 коп.

УрБК, Москва, 26.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 41,65 коп., до 75,75 руб., курс евро — на 71,92 коп., до 89,25 руб.
УрБК, Москва, 15.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 марта 2021 года. Курс долл. ...10.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 10.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2021 года. Курс долл. ...09.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 76 коп.
УрБК, Москва, 09.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2021 года. Курс долл. ...03.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 69 коп.
УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. ...01.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. ...