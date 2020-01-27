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ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии при ремонтах основного металлургического оборудования. Приобретаемые 3D-сканеры и принтеры позволяют выполнять трехмерное сканирование и трехмерную печать деталей. В течение нескольких лет на предприятии ЕВРАЗ НТМК планируется начать трехмерную печать деталей из металла.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в частности, на комбинате уже внедрен в производство сканер Creaform HandyScan стоимостью 8 млн руб. С его помощью инженеры создают трехмерные модели деталей. Затем их загружают в автоматизированные токарные станки с программным управлением, чтобы изготовить точные копии.

ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла

«Постепенно будет создана большая библиотека виртуальных моделей, которая придет на смену классическим чертежам. Спектр применения широкий: на комбинате изготавливают детали для коксохимического, доменного и конвертерного производств, прокатных и вспомогательных цехов. Также сканер применяется для оценки точности изготовления деталей со сложной геометрией, которые невозможно измерить стандартными инструментами», — сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.

В I полугодии 2021 года на комбинат поступят еще два 3D-принтера, которые будут применяться для печати моделей для форм, используемых в качестве лекал при изготовлении крупногабаритных изделий.

ЕВРАЗ НТМК внедряет 3D-технологии для ремонта оборудования и изготовления деталей из металла

В течение нескольких лет на предприятии ЕВРАЗ НТМК планируется начать трехмерную печать деталей из металла. Полностью отказаться от токарных станков на комбинате не планируют — новые технологии будут дополнять прежние, повысят производительность и снизят себестоимость деталей.

«Цифровизация бизнес-процессов и переход на аддитивные технологии — это возможность повысить эффективность производства и сократить затраты, в том числе и на ремонты оборудования», — отмечает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

К освоению трехмерных технологий привлечена группа молодых перспективных инженеров, которые прошли обучение у официального дистрибьютора 3D-оборудования, уточняют в холдинге ЕВРАЗ.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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