Три управляющие компании незаконно начисляли плату за тепло и горячую воду жителям Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. В Екатеринбурге управляющие компании «Лазурит», «Городская эксплуатационная служба» и «УК ЖК «Адмиральский» незаконно начисляли плату за тепло и горячую воду жителям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Информацию о выставлении жильцам домов, которые обслуживают эти УК, «двойных» квитанций на оплату коммунальных услуг прокуратуре предоставил департамент государственного и строительного надзора Свердловской области.



«В ходе проверки было установлено, что ООО УК «Лазурит», ООО УК «Городская эксплуатационная служба», ООО «УК ЖК «Адмиральский» начисляют плату за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению собственникам и пользователям жилых помещений при отсутствии соответствующего договора ресурсоснабжения о приобретении коммунального ресурса для предоставления потребителям», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Руководителям вышеуказанных управляющих компаний внесены представления об устранении нарушений закона, ресурсоснабжающим организациям Екатеринбургского отделения Свердловского филиала АО «Энергосбыт Плюс», АО «Екатеринбургэнергосбыт» объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства в части предоставления качественных коммунальных услуг.



Проверка продолжается, уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.