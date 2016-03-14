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«МегаФон»: С начала года в Екатеринбурге на 30% вырос интерес жителей к театру

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Екатеринбуржцы чаще всего посещают Театр кукол и Театр юного зрителя (ТЮЗ), челябинцы больше интересуются авангардными постановками в театре «Манекен», пермяки — драмой в Пермском Академическом Театре-Театре. Такие данные получили аналитики «МегаФона», изучив активность абонентов трех крупных мегаполисов Урала ко Всемирному дню театра при помощи обезличенной статистики BIG Data.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, с начала года число интересующихся спектаклями в Екатеринбурге выросло на 30%. При этом наибольший спрос вызвали постановки ТЮЗа, куда с начала года пришло на 52% больше зрителей. Далее идут Театр кукол и Театр оперы и балета.

«Камерный театр и Коляда театр отличились самыми интернет-активными посетителями. По данным «МегаФона», в этих локациях зафиксировано наибольшее увеличение трафика передачи данных с начала года — почти на треть. Зрители Волхонки, Театра кукол и Камерного театра больше других разговаривают по телефону. С первых дней 2021 года прирост голосовых соединений на этих театральных подмостках составил 25%», — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, чаще других на представления приходят люди с высшим образованием, в возрасте 45-59 лет, живущие в городах-миллионниках. Эксперты «МегаФона» дополнили портрет театрала: в 90% случаях у него современный смартфон с поддержкой 4G, с помощью которого его владелец чаще всего делится эмоциями после спектакля при помощи мессенджеров.

«В целом с начала года наши абоненты, приходящие в учреждения искусства, стали разговаривать по смартфону на 13% больше и на 10% активнее пользоваться интернетом. Наиболее предпочитаемое время — вечерние часы, а самым активным днем недели почти всегда у театралов становится воскресенье», — добавляют в пресс-службе «МегаФона».

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