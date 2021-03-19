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ФАС снова зафиксировала повышение стоимости сниженного газа на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 15 по 21 марта 2021 выросла на 83 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 25,47 руб.

Отметим, что за неделю с 8 по 14 марта стоимость сжиженного газа увеличилась на 1,49 руб. по сравнению с показателями предыдущей недели.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо снизилась. Так, его стоимость стала меньше на 95 коп. и составила 49,98 руб.

Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 15 коп., до 43,65 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также увеличилась — на 13 коп., до 46,80 руб.

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