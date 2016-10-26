В 2020 году Екатеринбург обеспечил почти 20% спроса на складские объекты среди регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. В 2020 году в субъектах РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, куплено и арендовано 851 тыс. кв. м. складских помещений. В то же время на 30% вырос объем строительства такой недвижимости, достигнув 745 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Knight Frank.
Согласно подсчетам аналитиков Knight Frank, в прошлом году в регионах отмечен исторический рекорд спроса на складские объекты. По их данным, объем сделок по аренде и продаже складов в российских регионах (кроме Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в 2020 году вырос на 45%.
«Основной спрос на складские объекты продолжают формировать Екатеринбург (на него пришлось 19,9% от всего спроса региональных рынков) и Новосибирск (17,8%). Юг страны пользуется чуть меньшей популярностью: на Ростов-на-Дону приходится 8,9% от общего объема сделок, 6,2% — на Краснодар. 5,9% и 5,3% — доля поволжских городов Казани и Самары соответственно», — говорится в сообщении.
Аналитики Knight Frank прогнозируют, что спрос на региональную логистическую недвижимость в текущем году будет еще больше и может превысить 1 млн кв. м.
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