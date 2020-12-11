У жителя Екатеринбурга арестовали дом, паркинг и иномарку за долг в сумме 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Из-за долга в сумме 6,5 млн руб. судебные приставы Екатеринбурга арестовали у местного жителя загородный дом, место в паркинге и автомобиль Hyundai Elantra. На квартиру должника наложен запрет на регистрационные действия.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, более 6,4 млн руб. житель Екатеринбурга задолжал физическому лицу и только 70 тыс. руб. — в виде долга по налогам.



В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы установили, что в собственности гражданина находятся объекты недвижимости, а именно загородный дом, квартира, машино-место в паркинге многоквартирного дома в Екатеринбурге.



Так как должник не приступил к погашению задолженности, частный дом и машино-место в паркинге арестованы и переданы на оценку в специализированную организацию для дальнейшей реализации на торгах в Росимуществе.



Также судебные приставы арестовали принадлежащий должнику автомобиль Hyundai Elantra, который житель Екатеринбурга передал третьему лицу для работы в такси.



«Должник утверждал, что автомашина находится в ремонте. Однако судебный пристав-исполнитель обнаружил автомобиль на парковке у офиса службы такси в центре города. Машина на ходу, а не в ремонте. В случае если должник не приступит к погашению задолженности, то автомашина также будет передана на оценку, а в дальнейшем на торги в ТУ Росимущества», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов в отношении квартиры должника вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Кроме того, жителю Екатеринбурга ограничен выезда за пределы Российской Федерации.