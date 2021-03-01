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Численность населения Свердловской области за год сократилась на 20,6 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. На 1 января 2021 года численность населения Свердловской области составила 4 млн 290 тыс. 067 человек, говорится в материалах Свердловскстата.

Из них 3 млн 650 тыс. 725 человек проживают в городах, 639 тыс. 342 человека — в сельской местности.

Отметим, что на начало 2020 года на Среднем Урале проживал 4 млн 310 тыс. 681 человек. Таким образом, за год численность населения региона сократилась на 20 тыс. 614 человек.

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