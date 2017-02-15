УНП: Екатеринбуржцы до 30 лет не покупают загородную недвижимость

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Член Совета Уральской палаты недвижимости (УПН), руководитель риелтерской компании «Богданов и партнеры» Эдуард Богданов рассказал о портрете среднестатистического покупателя на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга.
«Покупателей можно разделить на две группы: молодые семьи возрастом от 35 лет с детьми (1-3 ребенка) и старшее поколение, у которых дети уже выросли и живут отдельно и самостоятельно. Людей возраста до 30 лет на рынке загородки почти нет. До индивидуального жилого дома нужно «дозреть», да и в это время ребята заняты другим — учебой, работой, карьерой, и доходы часто не позволяют им купить собственный дом», — цитирует слова Эдуарда Богданова пресс-служба УПН.
По его мнению, чаще всего покупатели хотят приобретать уже готовое жилье. «Коробки» покупают плохо. В основном берут на территориях, где идет стабильное развитие и просматриваются перспективы для дальнейших улучшений, считает Э. Богданов.
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