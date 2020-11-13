Объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в прошлом году вырос на 9,5%

УрБК, Москва, 26.03.2021. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в российских банках с января по декабрь 2020 года вырос на 9,5% и достиг 39 трлн 360 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Объем застрахованных вкладов населения в 2020 году вырос на 7,6% (до 33 трлн 952 млрд руб.), индивидуальных предпринимателей — на 26,5% (до 1 трлн 025 млрд руб.), юридических лиц (относящихся к категории малых предприятий) — на 22,2% (до 4 трлн 383 млрд руб.).



«Средний размер вклада физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) без счетов до 1 тыс. руб. на 1 января 2021 года составил 183 тыс. руб., увеличившись с начала года на 6,6%», — говорится в сообщении АСВ.



Средний размер вклада юридических лиц в 2020 году вырос на 12,9%, до 1 млн 671 тыс. руб.