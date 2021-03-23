Полиция Екатеринбурга задержала 23-летнего местного жителя, похитившего компьютерную технику на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Хищение компьютерной техники из салона сотовой связи, расположенного на улице Карла Либкнехта, произошло 21 марта. На четвертый день правоохранители Екатеринбурга задержали злоумышленника. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



О происшествии в салоне сотовой связи сообщила директор торговой точки. Заявитель рассказала полицейским, что рано утром того же дня, около 4.00, в офис ее фирмы, разбив входную группу, проник неизвестный молодой человек и вынес из торгового помещения несколько дорогостоящих устройств — три моноблока, три планшета и клавиатуру. Общая стоимость похищенного составила 556 тыс. руб.



«24 марта в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель Екатеринбурга 1998 года рождения. Он признал свою причастность к содеянному и пояснил полицейским, что успел реализовать похищенное имущество третьим лицам за вознаграждение», — сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



В отношении 23-летнего екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант помещен под стражу, уточняют в УМВД по Екатеринбургу.