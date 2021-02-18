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Энергетики компании «Россети Урал» отремонтировали воздушную ЛЭП в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Специалисты Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили ремонт воздушной линии электропередачи 6 кВ от подстанции «Евстюниха» в городском округе «город Нижний Тагил».

Как сообщает департамент по связям с общественностью компании «Россети Урал», энергетики установили 21 новую опору с железобетонными приставками, заменили линейный разъединитель на трансформаторной подстанции. Сумма затрат на проведение работ составила около 600 тыс. руб.

«Стоит отметить, что данная воздушная линия является единственным источником энергоснабжения небольших поселков Дальний и Баклушина, расположенных в малонаселенной горно-лесистой местности и образованных в 30-40-х годах прошлого века. Ранее поселковое электрохозяйство принадлежало леспромхозу, после его ликвидации обслуживанием занималось частное лицо. На момент обращения жителей в «Россети Урал» состояние распределительных сетей было неудовлетворительным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года компанией «Россети Урал» был решен многолетний вопрос о восстановлении электроснабжения поселка Баклушина. Для этого энергетики провели реконструкцию линии электропередачи 6 кВ, установили трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ, а также построили на улицах поселка три новые линии 0,4 кВ на железобетонных опорах с применением современного самонесущего изолированного провода.

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