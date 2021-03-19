На Среднем Урале цены на морковь за неделю выросли на 4,27%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. С 15 по 22 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на морковь выросли на 4,27% (до 44,73 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, выросли цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2,84%, до 86,87 руб. за л), консервы мясные для детского питания (на 2,52%, до 778,35 руб. за кг), печенье (на 2,26%, до 186,53 руб. за кг), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,23%, до 398,68 руб. за кг), консервы овощные для детского питания (на 2,03%, до 507,01 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 1,86%, до 165,31 руб. за кг).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 9,66%, до 142,87 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,15%, до 177,98 руб. за кг), масло сливочное (на 2,78%, до 633,51 руб. за кг), лук репчатый (на 2,75%, до 30,04 руб. за кг), вермишель (на 2,6%, до 110,43 руб. за кг), а также на колбасу вареную (на 2,21%, до 434,87 руб. за кг).