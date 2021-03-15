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Вчера, 18:01

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-феврале сократился на 38%

УрБК, Москва, 25.03.2021. По итогам января-февраля 2021 года российские авиакомпании перевезли 10 млн 501 тыс. 446 пассажиров. Это на 37,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах Росавиации.

Пассажиропоток на внутренних рейсах сократился на 7,2% (до 9 млн 388 тыс. 985 человек), на международных — на 83,5% (до 1 млн 112 тыс. 461 человека).

В феврале 2021 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 37,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

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