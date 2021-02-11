УПН: Средний срок продажи загородных домов в Екатеринбурге составляет 2-6 месяцев

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Средний срок продажи загородных домов в Екатеринбурге составляет два-шесть месяцев. Об этом рассказала председатель комитета Уральской палаты недвижимости (УПН) по загородной недвижимости, исполнительный директор ЦН «Вознесенский» Римма Ким.



«На сроки продажи традиционно влияет активность на рынке и сезонность, местоположение и состояние дома. Реализация зависит от грамотного определения стоимости, по рыночной цене, и правильно составленного объявления с соответствующими фотографиями, видео, честным и информативным текстом. Должны быть оформлены все документы на дом и землю», — цитирует слова Риммы Ким пресс-служба УПН.



По ее словам, для покупателя загородной недвижимости важно, чтобы жилье было построено с применением новых технологий и материалов, с панорамным остеклением и функциональным зонированием, с наличием инженерных коммуникаций в поселке и возможностью подключения к ним.



«Параметры для организованных коттеджных поселков — низкие коммунальные платежи, закрытая охраняемая территория, дороги, освещение, детские и спортивные площадки, магазин, аптека и т. п. Важна транспортная доступность. Мы заметили, что особой популярностью среди наших клиентов пользуются направления Тюменского тракта, Чусовского тракта, Сысерти», — заявила Р. Ким.



Ранее стало известно, что средняя стоимость дач в Свердловской области с марта 2020 года выросла на 15,7% и достигла 1 млн 984 тыс. 521 руб.