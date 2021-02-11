УПН: Средний срок продажи загородных домов в Екатеринбурге составляет 2-6 месяцев

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. Средний срок продажи загородных домов в Екатеринбурге составляет два-шесть месяцев. Об этом рассказала председатель комитета Уральской палаты недвижимости (УПН) по загородной недвижимости, исполнительный директор ЦН «Вознесенский» Римма Ким.
«На сроки продажи традиционно влияет активность на рынке и сезонность, местоположение и состояние дома. Реализация зависит от грамотного определения стоимости, по рыночной цене, и правильно составленного объявления с соответствующими фотографиями, видео, честным и информативным текстом. Должны быть оформлены все документы на дом и землю», — цитирует слова Риммы Ким пресс-служба УПН.
По ее словам, для покупателя загородной недвижимости важно, чтобы жилье было построено с применением новых технологий и материалов, с панорамным остеклением и функциональным зонированием, с наличием инженерных коммуникаций в поселке и возможностью подключения к ним.
«Параметры для организованных коттеджных поселков — низкие коммунальные платежи, закрытая охраняемая территория, дороги, освещение, детские и спортивные площадки, магазин, аптека и т. п. Важна транспортная доступность. Мы заметили, что особой популярностью среди наших клиентов пользуются направления Тюменского тракта, Чусовского тракта, Сысерти», — заявила Р. Ким.
Ранее стало известно, что средняя стоимость дач в Свердловской области с марта 2020 года выросла на 15,7% и достигла 1 млн 984 тыс. 521 руб.
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...30.10.2020 Стоимость загородных домов в Свердловской области в III квартале снизилась на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2020. На 1 октября средняя стоимость загородных домов в Свердловской области составляет 3 млн ...19.09.2014 УПН ожидает снижение спроса на загородную недвижимость к концу этого года
В I половине 2014 года на рынке загородной недвижимости возросла активность покупателей. За шесть месяцев стоимость ...19.09.2014 УПН: на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга к концу 2014 года ожидается снижение спроса
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. В I половине 2014 года на рынке загородной недвижимости возросла активность ...21.12.2012 УПН: элитное загородное жилье в Екатеринбурге перестало пользоваться спросом
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2012. Элитное загородное жилье в Екатеринбурге перестало пользоваться спросом. Большей ...