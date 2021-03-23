«МегаФон» создал «Платформу киберразведки» для защиты от сетевых атак

УрБК, Москва, 25.03.2021. «МегаФон» запустил многофункциональное решение «Платформа киберразведки» для предотвращения сетевых атак на пользователей.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, благодаря этому решению банки смогут предотвращать кражу денег со счетов клиентов, бизнес — защитить сотрудников от мобильного мошенничества, ритейл — выявлять «оптовых» пользователей баллов и скидок, а соцсети — бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками.



«Платформа аккумулирует информацию обо всех современных сетевых атаках на пользователей. Алгоритмы в автоматическом режиме анализируют события и выявляют номера, которые находятся под угрозой хищения средств или информации. К примеру, фиксируют отправку ссылок на вредоносное ПО и выявляют зараженные устройства», — говорится в сообщении.



В личном кабинете системы можно получить отчеты по пулу номеров — сотрудников, пользователей корпоративной связи, или клиентов, давших согласие на получение информации о предупреждении мошенничества.



«Автоматизированный сбор данных на платформе ускоряет их обработку сотрудниками служб информационной безопасности наших заказчиков. Это помогает клиентам «МегаФона» идентифицировать активность злоумышленников на ранних этапах и оперативно на нее реагировать», — заявила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.



Отмечается, что информация обновляется по мере обнаружения новых угроз, поэтому компании могут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности.



«Благодаря аналитике больших данных платформа киберразведки обнаруживает подозрительное использование услуг мобильной коммерции и платежей, например, для вывода средств после хищений с применением социальной инженерии. Разработанные «МегаФоном» алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлеченных в сомнительные финансовые операции. Банки получают сигнал о возможных подозрительных активностях и могут заблокировать транзакции», — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.