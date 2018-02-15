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Вчера, 16:44

В Минэкономики предложили ввести курортный сбор по всей России

УрБК, Москва, 25.03.2021. Минэкономики РФ предложило распространить практику курортного сбора на все регионы страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Соответствующее предложение будет направлено в правительство РФ в рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента по курортному сбору.

Как полагают в министерстве, соответствующие полномочия предлагается предоставить региональным органам власти. Запустить новый проект в Минэкономики предлагают после снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Три года назад эксперимент по курортному сбору был введен в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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