ТРК «КомсоМОЛЛ» продают за 1,44 млрд рублей

Альфа-Банк выставил на продажу на сайте объявлений «Авито» торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «КомсоМОЛЛ», расположенный на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге. Объект оценили в 1,44 млрд руб.



В сообщении перечисляются параметры ТРК: это четырехэтажное здание общей площадью больше 68 тыс. кв. м. Из них 44,8 тыс. кв. м. отведено под аренду. Также в состав лота входит четырехэтажный паркинг на 1 тыс. 600 машино-мест. Среди известных арендаторов «КомсоМОЛЛа» — магазины «Детский мир», «М.Видео», Incity. В ТРК расположен офис «Мои документы», фитнес-центр Powerhouse Gym, кинотеатр «Континент Синема» на восемь залов.



Представитель центра недвижимости «Монолит» Владимир Середкин, который занимается реализацией объекта, рассказал УрБК, что в настоящее время ведутся переговоры с двумя интересантами.



«Сайт «Авито» — это лишь одна из площадок, где мы ведем активную работу. Можно сказать, что сейчас есть два интересанта, которые рассматривают этот объект в качестве инвестиции. Договоры купли-продажи пока не подписаны. Поэтому мы открыты к новым предложениям. На мой взгляд, цена продажи объекта достаточно привлекательная. Торгово-развлекательный центр находится в хорошем состоянии. Здесь есть качественный пул арендаторов», — заявил В. Середкин.



В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили УрБК, что торгово-развлекательный центр выставлен на продажу.



«Альфа-Банк является собственником ТРК «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге. Данный актив был получен в результате работы по урегулированию просроченного кредита группы DVI, он продается как непрофильный актив для Альфа-Банка. Управлением ТЦ занимается ООО «Альта+», продажи осуществляются через «Альта+» и брокеров. Вопрос цены необходимо обсуждать с ними», — отмечают в пресс-службе финансово-кредитной организации.



Отметим, что в мае 2018 года ТРК «КомсоМОЛЛ» был продан за 1,1 млрд руб. Альфа-Банку (в сделку не вошли помещения бывшего магазина «Карусель» на первом этаже). До этого момента площадка принадлежала холдингу DVI Group и находилась в залоге у банка.



Тогда эксперты отмечали, что покупка ТРК «КомсоМОЛЛ» дала возможность Альфа-Банку очистить «юридическую историю» этого объекта. Дело в том, что с компанией DVI Group было связано несколько громких скандалов. Несколько лет назад в отношении бенефициара DVI Group Вячеслава Каминского было возбуждено уголовное дело из-за обвинений в преднамеренном банкротстве одной из структур девелоперского холдинга — ООО «Логистикинвест». Ранее в 2014-2015 годах В. Каминский конфликтовал с ГИБДД из-за согласования подъездов к ТРК «КомсоМОЛЛ» в Екатеринбурге, в результате чего торговый центр потерял значительную часть арендаторов.



Когда Альфа-Банк покупал торгово-развлекательный центр, аналитики в один голос говорили, что кредитная организация рассчитывает повысить инвестиционную привлекательность объекта и продать его по более высокой цене.



«Банк будет стремиться вывести торговый центр из кризисного положения, заполнить его арендаторами и подороже продать», — рассказывал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



Очевидно, что эти прогнозы начинают сбываться. Альфа-Банк пытается реализовать торговый центр на 340 млн руб. дороже, чем покупал. Впрочем, далеко не факт, что банк сможет серьезно заработать на перепродаже объекта.



Во-первых, в феврале 2020 года Альфа-Банк выкупил у Х5 Retail Group торговые площади в ТРК «КомсоМОЛЛ» (около 6 тыс. кв. м.), где раньше находился гипермаркет «Карусель». Сумма сделки тогда не сообщалась. Однако очевидно, что кредитная организация понесла серьезные дополнительные затраты.



Во-вторых, нет никаких гарантий, что в итоге объект продадут именно за 1,44 млрд руб. В прошлом году арендаторы екатеринбургских торговых центров понесли серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса. А сам торговый центр трудно назвать популярным среди екатеринбуржцев — с самого открытия его преследует череда неурядиц, каждая из которых могла привести к закрытию.



Так, в 2014 году ГИБДД перекрыла доступ на парковки центра после того, как собственники не выполнили своих обязательств по строительству новых объездных путей. В течение года центр жил в осадном положении и потерял за это время значительную часть своих арендаторов и покупателей.



Ударил по моллу и кризис 2015 года, связанный с падением реальных доходов населения. К 2016 году центр стоял полупустым. И за последние годы ситуация в нем вряд ли серьезно улучшилась.



УрБК будет следить за развитием событий.