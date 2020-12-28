Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. на повышение производительности труда. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
В 2020 году в рамках нацпроекта «Производительность труда» регион получил 67,4 млн руб. В 2021 году на эти цели из федерального бюджета будет выделено 94,6 млн руб., в 2022 и 2023 годах — по 120 млн руб.
«Увеличивается поддержка программы повышения производительности труда на предприятиях. Сегодня это одно из важнейших направлений для развития реального сектора экономики», — сказал и. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский в ходе заседания регионального правительства.
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