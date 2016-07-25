УБРиР вошел в топ-30 рейтинга крупнейших российских банков

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял 29 место в рейтинге крупнейших российских кредитных организаций по версии «Интерфакс — Центр экономического анализа». Активы уральского банка за 2020 год увеличились на 8,1%, до 276 млрд 943 млн руб. Совокупный объем привлеченных средств физлиц достиг 167 млрд 150 млн. Объем выданных кредитов населению — 19 млрд 168 млн руб., сообщает газета «Коммерсантъ». Отметим, что в топ-10 крупнейших российских банков попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Райффайзенбанк.

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