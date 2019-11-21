Свердловчанин отсудил у государства 50 тыс. рублей за незаконное уголовное дело о мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловский областной суд удовлетворил иск жителя поселка Ачит о взыскании с Минфина 50 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование истца.
Как сообщает пресс-служба облсуда, уголовное дело о мошенничестве в отношении жителя поселка было возбуждено в 2017 году. Производство длилось более года, после чего дело было прекращено.
«Во время расследования опрашивались односельчане и родственники мужчины, которым сообщалась информация о том, в чем он обвиняется. Также информация о предъявленном обвинении была доведена дознавателем до работодателя, что вызвало со стороны последнего недоверие к работнику. Кроме того, мужчине была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ограничившая его конституционные права и свободы», — говорится в сообщении.
Житель Ачита после этого обратился в суд с иском к Российской Федерации в лице министерства финансов, требуя взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.
Ответчик — министерство финансов РФ — оспорил решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде в части размера взыскиваемой суммы, требуя снизить размер компенсации.
Исследуя материалы дела, Свердловский областной суд принял решение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. В итоге облсуд отменил решение суда первой инстанции и вынес собственное решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме.
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