Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 7 коп.

УрБК, Москва, 25.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 2,06 коп., до 76,17 руб., курс евро снизился на 7,47 коп., до 89,97 руб.