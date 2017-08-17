При подготовке стройплощадки «Атомстройкомплекса» обнаружен снаряд

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Рабочие 24 марта 2021 года обнаружили снаряд при подготовке площадки для строительства нового жилого дома «Атомстройкомплекса», сообщает пресс-служба застройщика.



К месту обнаружения потенциально опасного предмета в соответствии с регламентом были вызваны специалисты. Работы на объекте были приостановлены.



Уточняется, что снаряд находился на глубине около полутора метров. Прибывшие на стройплощадку специалисты установили, что предмет не опасен. Находка представляла собой снаряд 152 калибра весом 70-80 кг, он пролежал в земле более 30 лет. Площадка была тщательно обследована.



Примечательно, что ранее компания получила заключение экспертов о полной безопасности площадки для будущего строительства. В пресс-службе «Атомстройкомплекса» отметили, что ранее на территориях, выделенных под застройку, уже находили интересные предметы — в основном предметы старины.



Например, перед строительством центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге были проведены археологические спасательные работы с полным изъятием предметов из раскопок с целью их сохранения.



В итоге на будущей стройплощадке были обнаружены старинные монеты, ножи, украшения. Одну из самых необычных находок совершили на площадке, где ранее располагался мыловаренный завод: при разработке котлована выкопали кусок мыла размером с автомобиль.