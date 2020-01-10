Совкомбанк подписал соглашение о покупке банка «Восточный»

УрБК, Москва, 25.03.2021. Совкомбанк подписал соглашение о покупке акций банка «Восточный» у фонда Baring Vostok, компании Finvision и Шерзода Юсупова, говорится в сообщении на сайте Совкомбанка.



Сумма сделки не уточняется. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев.



По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (на июнь 2020 года), основными акционерами банка «Восточный» являются Finvision Holdings Limited (42%), принадлежащий Аветисяну А. Д., Шерзод Юсупов (4,8%), Данилов Ю. В. (3,2%) и Evison Holdings Limited (42%) в интересах Baring Vostok.



Банк «Восточный» входит в число крупных по масштабам бизнеса банков (41-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 апреля 2020 года). Основная деятельность банка сосредоточена на кредитовании физических лиц, обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также выдаче банковских гарантий (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) в сегменте малого и среднего бизнеса.