Совкомбанк подписал соглашение о покупке банка «Восточный»

УрБК, Москва, 25.03.2021. Совкомбанк подписал соглашение о покупке акций банка «Восточный» у фонда Baring Vostok, компании Finvision и Шерзода Юсупова, говорится в сообщении на сайте Совкомбанка.
Сумма сделки не уточняется. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12-18 месяцев.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (на июнь 2020 года), основными акционерами банка «Восточный» являются Finvision Holdings Limited (42%), принадлежащий Аветисяну А. Д., Шерзод Юсупов (4,8%), Данилов Ю. В. (3,2%) и Evison Holdings Limited (42%) в интересах Baring Vostok.
Банк «Восточный» входит в число крупных по масштабам бизнеса банков (41-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 апреля 2020 года). Основная деятельность банка сосредоточена на кредитовании физических лиц, обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также выдаче банковских гарантий (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) в сегменте малого и среднего бизнеса.
УрБК, Москва, 10.01.2020. Центробанк России признал несостоявшейся дополнительную эмиссию акций банка «Восточный» на ...17.01.2017 Совкомбанк продает банк «Пойдем!»
УрБК, Москва, 17.01.2017. Совкомбанк подписал соглашение о продаже 100% акций банка «Пойдем!» его менеджменту. Об этом ...23.12.2013 ОАО «Восточный экспресс банк» приостановит работу интернет-банка до 8 января 2014 года
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2013. C 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 года работа онлайн-сервисов банка Восточный ...28.10.2013 ООО ИКБ «Совкомбанк» приобретает 100% акций ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
УрБК, Москва, 28.10.2013. ООО ИКБ «Совкомбанк» подписало соглашение о приобретении 100% акций ЗАО «ДжиИ Мани Банк» (GE ...02.07.2010 ОАО «Восточный Экспресс Банк» стало владельцем ООО «Городской Ипотечный Банк»
УрБК, Москва, 02.07.2010. ОАО «Восточный Экспресс Банк» сообщило о приобретении 100% ООО «Городской Ипотечный Банк» ...