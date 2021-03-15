На Южном Урале число выданных в феврале займов «до зарплаты» выросло на 9,9%

УрБК, Челябинск, 25.03.2021. В Челябинской области в феврале текущего года было выдано 52 тыс. 973 микрозайма, что на 9,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (48 тыс. 221 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в феврале 2021 года микрозаймов оказалась Москва (89,6 тыс. ед.), на втором — Московская область (80,2 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (70,7 тыс. ед.), на четвертом — Свердловская область (65,9 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (62,7 тыс. ед.).



В целом по стране в феврале этого года количество выданных займов «до зарплаты» составило 1,79 млн ед., что на 15,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1,55 млн ед.).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, начиная с осени прошлого года число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По его мнению, причиной этого роста служит увеличение в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов — в начале 2021 года она составляла около 70%.



«Вместе с тем в феврале по сравнению с январем текущего года было отмечено некоторое снижение выдачи займов «до зарплаты». Однако говорить в связи с этим о каких-либо тенденциях пока преждевременно — снижение достаточно незначительное и на очень коротком временном отрезке», — отмечает А. Викулин.