В Свердловской области выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 694 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 673. За сутки из больниц выписаны 149 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 74 тыс. 956 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 9 тыс. 221 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 492 тыс. 692 человека. За сутки зарегистрировано 393 летальных случая (всего 96 тыс. 612), выздоровел 10 тыс. 881 человек (всего 4 млн 109 тыс. 281).