УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:27

В Свердловской области выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 25 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 694 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 673. За сутки из больниц выписаны 149 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 74 тыс. 956 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 9 тыс. 221 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 492 тыс. 692 человека. За сутки зарегистрировано 393 летальных случая (всего 96 тыс. 612), выздоровел 10 тыс. 881 человек (всего 4 млн 109 тыс. 281).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.03.2021 В Свердловской области выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 160 новых случаев заражения ...

03.03.2021 В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения ...

01.03.2021 В Свердловской области выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 179 новых случаев заражения ...

27.01.2021 В Свердловской области выявлено 368 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев заражения ...

26.01.2021 В Свердловской области выявлено 358 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды25.02.2021Тупиковая ветвь строительства26.02.2021Безработица отступает?25.02.2021Каждая десятая компания в РФ опасается закрытия
Архив новостей
Март 2021 (598)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18