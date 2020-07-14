Греция примет туристов, вакцинированных «Спутником V»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Греция готова принимать туристов из России, вакцинированных «Спутником V». Об этом УрБК рассказал директор екатеринбургского офиса туроператора Mouzenidis Travel Артем Ипатов.
По его словам, для въезда почти во все страны требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов, но разные страны устанавливают разные правила для туристов.
«Греция будет принимать переболевших туристов и официально заявила, что будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V». Уже сегодня в Греции действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян, 14 мая там будут полностью сняты все ограничения — по количеству въезжающих и другие», — рассказал А. Ипатов.
Также он отметил, что из других европейских стран позитивных новостей по снятию ограничений туроператоры пока не слышат.
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