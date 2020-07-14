УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:26

Греция примет туристов, вакцинированных «Спутником V»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Греция готова принимать туристов из России, вакцинированных «Спутником V». Об этом УрБК рассказал директор екатеринбургского офиса туроператора Mouzenidis Travel Артем Ипатов.

По его словам, для въезда почти во все страны требуется наличие отрицательных ПЦР-тестов, но разные страны устанавливают разные правила для туристов.

«Греция будет принимать переболевших туристов и официально заявила, что будет принимать туристов, вакцинированных «Спутником V». Уже сегодня в Греции действует квота в 4 тыс. разрешений для въезда россиян, 14 мая там будут полностью сняты все ограничения — по количеству въезжающих и другие», — рассказал А. Ипатов.

Также он отметил, что из других европейских стран позитивных новостей по снятию ограничений туроператоры пока не слышат.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.07.2020 Восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов

Восемь стран официально объявили о том, что готовы принять российских туристов на определенных условиях. Об этом ...

14.07.2020 Восемь стран объявили о готовности принимать российских туристов

УрБК, Москва, 14.07.2020. Восемь стран официально объявили о том, что готовы принять российских туристов на ...

29.06.2015 Михаил Мальцев: Финансовые сложности в Греции не помешают отдыху россиян

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. Греция максимально заинтересована в российских туристах, и установление лимита на ...

05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%

УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...

20.04.2009 Колумбия отменила визы для российских туристов

Российским туристам с 20 апреля 2009 г. для въезда на территорию Колумбии не нужны визы. Южноамериканская страна ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды25.02.2021Тупиковая ветвь строительства26.02.2021Безработица отступает?25.02.2021Каждая десятая компания в РФ опасается закрытия
Архив новостей
Март 2021 (598)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18