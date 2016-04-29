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В Екатеринбурге с 29 марта объявлен месячник чистоты

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля на территории столицы Урала общегородского Дня чистоты, а также месячника чистоты — с 29 марта по 30 апреля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе мероприятия коммунальные службы Екатеринбурга очистят от грязи и мусора дороги, тротуары, другие пешеходные зоны, городские леса, парки и скверы, придомовые и дворовые территории. Помимо этого, уборка затронет территории медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, промышленных предприятий.

В рамках месячника чистоты районные дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) продолжат очистку улиц и тротуаров от мусора, льда и снега с их последующим вывозом на специальные полигоны.

Кроме того, с 5 апреля начнутся работы по ремонту, покраске и установке урн, ограждений, малых архитектурных форм.

Также от мусора очистят берега Городского пруда, Нижне-Исетского водохранилища и других водных объектов, находящихся в черте города.

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