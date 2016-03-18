УБРиР вошел в список 100 надежных банков по версии журнала Forbes

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял 75-е место в рейтинге 100 надежных банков, составленном журналом Forbes.
Как сообщается на сайте издания, первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, фигурирующим в рейтинге, для Forbes собрало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Для рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.
Все кредитно-финансовые организации, представленные в рейтинге, ранжируются по степени их надежности — от пяти «звезд» до одной. УБРиР, занявший 75-е место, получил две «звезды» (активы-нетто — 277788,6 млн руб., рейтинг по шкале Moody’s — B-). Согласно рейтингу Forbes, банки с таким показателем надежности имеют рейтинги по международной шкале B и B- и по национальной шкале А и А-.
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